Wieder russische Angriffe auf ukrainische Schwarzmeerregion

Die russischen Truppen haben ukrainischen Angaben zufolge neuerlich Ziele in der Schwarzmeerregion angegriffen. Eine Rakete sei in der Region Odessa eingeschlagen, sagt ein Sprecher der dortigen MilitĂ€rverwaltung Dienstag frĂŒh im ukrainischen Fernsehen. Sie sei aus Richtung des Schwarzen Meeres gekommen. Nach Angaben des BĂŒrgermeisters von Mykolajiw haben russische Truppen auch die Infrastruktur des Hafens in dieser Region angegriffen.

"Ein massiver Raketenangriff auf den SĂŒden der Ukraine wurde aus Richtung des Schwarzen Meeres und unter Einsatz der Luftwaffe gestartet", sagte der Mykolajiwer BĂŒrgermeister Olexandr Senkewitsch dem Staatsfernsehen.

DarĂŒber hinaus ist in der Region Donezk in einem Öllager im Bezirk Budjonnowskyist einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge ein Großbrand ausgebrochen. Zuvor hĂ€tten ukrainische Truppen das Gebiet beschossen, meldet Tass. SĂ€mtliche Angaben lassen sich nicht nicht unabhĂ€ngig ĂŒberprĂŒfen.