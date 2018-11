Wie im Film: Die Flucht des mazedonischen Ex-Premiers

Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini betonte am Freitag in Brüssel, die Kommission nehme zu Entscheidungen der Justiz nicht Stellung. Einige Fragen seien auch in nationaler Kompetenz. Die Rechtsstaatlichkeit sei ein fundamentales Prinzip für die EU. Auch müssten Verantwortliche für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.

Hilfe durch ungarische Diplomaten

Der ehemalige mazedonische Regierungschef Nikola Gruevski nahm bei seiner Flucht nach Ungarn offenbar die Hilfe hochrangiger Diplomaten des Landes in Anspruch. Wie die montenegrinischen Zeitung "Vijesti" (Online) am Freitag berichtete, begleiteten ihn der Gesandte und der Konsul der ungarischen Botschaft in Podgorica ( Montenegro) am Sonntag beim Überqueren der Grenze.

Mit dem rechts-konservativen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban verbindet ihn eine langjährige Freundschaft.