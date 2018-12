Wie die UN-Klimakonferenz im Smog erstickt

In einem TV-Spot anlässlich der Konferenz wird Polen als umweltbewusstes Land mit reiner Luft und Elektroautos verkauft, Tatsache ist, dass es in Polen die Orte mit der schlechtesten Luft in der gesamten EU gibt (die meisten in der Gegend von Katowice).

Schuld sind nach Ansicht von Umweltschützern vor allem die Kohleöfen in Privathaushalten und die Kohlekessel im Keller für die Mietskasernen. Die Werte für das oberschlesische Kohlerevier, in dem Kattowitz liegt, sind alarmierend – die Feinstaub-Spitzenwerte liegen 500 Prozent über der Norm. Die Bewohner werden dann aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Die internationalen Besucher der 24. Klimakonferenz erwartet ein Luftverschmutzungs-Praxistest.