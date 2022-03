Wettlauf um Rettung der ukrainischen Kulturgüter

Viele Ukrainer meinen, dass Russland in der Ukraine ganz bewusst das kulturelle Erbe ins Visier nimmt: „Wenn wir unsere Kultur verlieren, verlieren wir unsere Identität“, umschreibt Onischenko Putins Kalkül aus ihrer Sicht. So wie schon zu Sowjetzeiten versuche auch die jetzige russische Führung, alles genuin Ukrainische auszulöschen. Umso mehr, als der Kremlchef die Eigenständigkeit einer ukrainischen Nation bestreite.

Daher werden nun im ganzen Land teils Jahrhunderte alte Schätze, von denen einige zum Weltkulturerbe zählen, in Sicherheit gebracht oder geschützt, so gut es eben geht. So wurde in Lviv etwa die Kathedrale ebenso „verpackt“ wie vier Kalksteinskulpturen, die die Endpunkte des alten Marktplatzes markieren.

Mitarbeiter von Kultur-Institutionen wurden ins gesamte Land geschickt, um zu retten, was zu retten ist. So wurden auch in der Hauptstadt Kiew Rollen des nationalen Filmarchives in U-Bahnstationen gebracht. Zudem wird gerade intensiv daran gearbeitet, das Erbe online zu stellen (wo es eben geht) – und so vor russischen Attacken zu bewahren.