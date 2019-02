Wenn ein „Gealterter“ Kanzler mit dem Roboter tanzt

Minister Faßmann hängte Termine an der Seoul National University an und unterzeichnete mit dem Wissenschaftsminister You Young Min ein Kooperationsabkommen in Sachen Wissenschaft und Forschung.

Faßmanns Neugier: „Wie gelingt es, Forschungsergebnisse mit der wirtschaftlichen Praxis zusammenzubringen?“ Es gebe oft eine Kluft zwischen Grundlagenforschung und Anwendung, „ Korea hat diese Kluft gut überwunden“, sagte Faßmann. Und: Korea gebe 4,23 Prozent des BIPs für Forschung und Entwicklung aus, Österreich 3,1.

Heute heißt es dann für die Österreicher: If it is Friday, this must be Japan. Denn der Thronfolger des Kaisers wartet schon. Im Mai wird er Kaiser – und Kaiser lässt man nicht warten.