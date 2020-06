Wendepunkt? Freie Syrische Armee zieht aus Aleppo ab

Aleppo

Aleppos

Al-Nusra-Front

Zuletzt hatte sich die Lage infür die FSA massiv verschlechtert. Zwar blieb die Frontlinie in der Stadt unverändert – den Westenhält seit Beginn derKämpfe vor drei Jahren die syrische Armee, den Osten beherrschen anscheinend nach wie vor Rebellen. Aber vor allem im Umland der Stadt konnten die syrischen Streitkräfte zuletzt massiv an Boden gewinnen. Umkämpft war da vor allem der schmale und zunehmend bedrängte, aus dem Norden in die Stadt führende Versorgungskorridor. Und nicht zuletzt dürften Rivalitäten zwischen der FSA und anderen Rebellengruppen eskaliert sein. Vor allem zwischen der FSA undislamistischen Milizen wie derAl-Nusra-Front oder Ahrer al-Sham. Vor allem diesoll dabei zunehmend den Kontakt zum Islamischen Staat (IS) suchen und um einen Deal mit dem IS bemüht sein. Al-Nusra und Al-Sham kontrollieren jetzt anscheinend den Übergang Bab al-Hawa. Dadurch, so wird die türkische Quelle zitiert, seien auch für die FSA bestimmte Waffenlieferungen westlicher Saaten in die Hand der beiden mit der El-Kaida verbündeten Gruppen gefallen. Unklar ist aber nach wie vor, ob es einen Deal zwischen IS und den beiden Dschihadistengruppen gibt.