Weltweite Trauer: Die Reaktionen auf den Tod von Queen Elizabeth

Auch an der beliebten britischen Kinderbuchfigur Paddington B√§r geht der Tod der Queen nicht spurlos vor√ľber. Genauer gesagt am offiziellen Twitteraccount "@paddingtonbear". Dort hie√ü es am Donnerstag nach Bekanntwerden des Todes der Monarchin: "Danke f√ľr alles, Madam" ("Thank you Ma'am, for everything"). Der Tweet wurde in k√ľrzester Zeit tausendfach geteilt und geliked.