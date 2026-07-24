Weltstrafgericht: Staaten beschließen Aus für Chefankläger Khan

Der unter Druck geratene Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), Karim Khan, muss gehen. Von 125 Vertragsstaaten stimmten rund 80 dafür, den britischen Juristen endgültig seines Postens zu entheben, verlautete am Freitag aus diplomatischen Kreisen in New York. Der heute 56-jährige Khan hatte sein Amt wegen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens bereits vor gut einem Jahr vorerst niedergelegt, die Anschuldigungen allerdings zurückgewiesen.

Khan war bis zu seiner Suspendierung im Juni seit 2021 Chefankläger und hatte unter anderem einen Haftbefehl gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wegen mutmaßlicher Verbrechen im Gaza-Krieg beantragt. Die seit zwei Jahren schwelende Affäre belastet das Gericht mit Sitz in Den Haag schwer, das unter großem politischem Druck vor allem der USA steht.