Welle der Gewalt im Nordkosovo

Nach dem Angriff auf EULEX-Fahrzeuge, bei dem am Donnerstagmorgen in der Nähe der Gemeinde Zvecan ein litauischer Soldat getötet wurde, ebbte die neue Welle der Gewalt im serbisch bewohnten Nordkosovo nicht ab. Am Freitag explodierte in der geteilten Stadt Mitrovica, in der Nähe eines Telekom-Gebäudes, eine Handgranate. Verletzt wurde niemand.

„EULEX go home“, steht auf der berühmten stillgelegten Ibar-Brücke in Mitrovica, die die Stadt in einen serbischen Nord- und einen albanischen Südteil trennt. Dass die EU-Rechtsstaatmission, die nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo 2008 beim Aufbau von Polizei, Justiz und Verwaltung helfen soll, vor allem bei der serbischen Minderheit nicht beliebt ist, ist offensichtlich.