Weißrussland: Wieder demonstrieren Hunderttausend gegen den Diktator

Zwar sind einige Oppositionelle aus dem Gefängnis entlassen, mehr Entgegenkommen ist aber nicht in Sicht. Deshalb rief Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja per Video aus ihrem Exil in Litauen dazu auf, sich am Montag an einem landesweiten Generalstreik zu beteiligen oder einfach zuhause zu bleiben. „Der Weg wird nicht leicht sein.“ Der Kampf gegen Lukaschenko brauche Kraft und Ausdauer, betonte sie.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl im August kommt es in der Ex-Sowjetrepublik zu massiven Protesten, weil sich Langzeit-Diktator Lukaschenko bei offensichtlich gefälschten Wahlen zum Sieger erklären ließ.

Den Sieg aber beansprucht die Demokratiebewegung für Tichanowskaja. Die EU unterstützt Lukaschenkos Gegner und erkennt ihn nicht mehr als Präsidenten an. Unterstützung hat der 66-Jährige aus Russland.