Weißrussland kündigt Wahlen für 2019 und 2020 an

Weißrussland hat Wahltermine in diesem und dem kommenden Jahr angekündigt. So sollen noch heuer Parlamentswahlen und ein Jahr später dann Präsidentschaftswahlen stattfinden. Alexander Lukaschenko regiert bereits seit 1994 in der ehemaligen Sowjetrepublik.

Die letzte Präsidentschaftswahl fand 2015 statt. Offiziell erhielt Lukaschenko damals rund 83,5 Prozent der Stimmen. Viele westliche Beobachter sprachen der Wahl aber demokratische Standards ab. In dem östlichen EU-Nachbarstaat leben etwa 9,5 Millionen Menschen.