Panik nach Schüssen bei Trump-Dinner: Ein Mann isst einfach weiter
Zusammenfassung
- Schüsse bei Presse-Gala mit US-Präsident Trump im Hilton Washington lösen Panik unter 2.600 Gästen aus.
- Secret Service bringt Trump, Vizepräsident Vance und weitere Regierungsvertreter in Sicherheit, während Gäste Schutz suchen.
- Einzig Medienmanager Michael Glantz bleibt ruhig und isst weiter, das Video davon geht viral.
Halb neun am Abend im Ballsaal des Hotels Hilton in Washington: Rund 2.600 Personen - Journalisten und ihre Gäste - nehmen bei der traditionellen Presse-Gala mit dem US-Präsidenten an ihren Tischen Platz.
US-Präsident Donald Trump sitzt mit First Lady Melania Trump, Vizepräsident JD Vance und anderen Regierungsvertretern an einem langen Banketttisch auf einem Podium. Es wird geplaudert.
Gerade als Donald Trump seine Rede halten will, fallen Schüsse. Ein mit mehreren Waffen ausgerüsteter Schütze hatte zuvor eine Sicherheitskontrolle im Stockwerk über dem Ballsaal durchbrochen. Rufe durchdringen den Raum: "Runter!" und "Unten bleiben!" Gäste in Abendkleidern und Smoking werfen sich panisch auf den Boden und suchen Schutz unter den üppig gedeckten Tischen. Teller fallen klirrend zu Boden.
Agenten des Secret Service stürzen schützend auf Trump zu. Der Präsident duckt sich, als sie ihn aus seinem Stuhl ziehen. Er wirft flüchtige Blicke in die Mitte des Raumes, wo andere Secret-Service-Agenten über Stühle und Tische steigen, um Politiker zu schützen. Auch Trumps Vize JD Vance und Außenminister Marco Rubio werden eilig in Sicherheit gebracht.
Die Ruhe in Person
Im Ballsaal flüchten Kellner den Mittelgang hinunter. Zivilbeamte springen von ihren Sitzen auf und drücken mehrere Kabinettsmitglieder zu Boden, die noch Momente zuvor an unter den Journalisten gesessen hatten. Sicherheitsleute tauchen scheinbar aus dem Nichts in voller Bereitschaftsmontur auf, ihre Gewehre auf die erschrockenen Gala-Gäste gerichtet. Mehrere Gäste beginnen zu skandieren: "USA! USA! USA!"
Während im Ballsaal des Hilton Panik um sich greift, scheint ein Mann die Ruhe wegzuhaben. Während andere Schutz unter den Tischen suchen, steht er kurz auf, setzt sich wieder und schiebt sich seelenruhig einen Happen von seinem Teller in den Mund.
Die Szene wird von einem Nachrichtensender gefilmt, das Video ging mittlerweile viral. Der Mann, der die Gelassenheit in Person zu sein scheint, ist laut einem CNN-Reporter Medienmanager Michael Glantz.
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