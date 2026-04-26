Panik nach Schüssen bei Trump-Dinner: Ein Mann isst einfach weiter

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Halb neun am Abend im Ballsaal des Hotels Hilton in Washington: Rund 2.600 Personen - Journalisten und ihre Gäste - nehmen bei der traditionellen Presse-Gala mit dem US-Präsidenten an ihren Tischen Platz. US-Präsident Donald Trump sitzt mit First Lady Melania Trump, Vizepräsident JD Vance und anderen Regierungsvertretern an einem langen Banketttisch auf einem Podium. Es wird geplaudert.

Gerade als Donald Trump seine Rede halten will, fallen Schüsse. Ein mit mehreren Waffen ausgerüsteter Schütze hatte zuvor eine Sicherheitskontrolle im Stockwerk über dem Ballsaal durchbrochen. Rufe durchdringen den Raum: "Runter!" und "Unten bleiben!" Gäste in Abendkleidern und Smoking werfen sich panisch auf den Boden und suchen Schutz unter den üppig gedeckten Tischen. Teller fallen klirrend zu Boden. Agenten des Secret Service stürzen schützend auf Trump zu. Der Präsident duckt sich, als sie ihn aus seinem Stuhl ziehen. Er wirft flüchtige Blicke in die Mitte des Raumes, wo andere Secret-Service-Agenten über Stühle und Tische steigen, um Politiker zu schützen. Auch Trumps Vize JD Vance und Außenminister Marco Rubio werden eilig in Sicherheit gebracht.