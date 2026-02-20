"Gehirn verrottet": Weißes Haus ätzt gegen Bruce Springsteen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach Bruce Springsteens scharfer Kritik an der Regierung von US-Präsident Donald Trump bekommt die Rocklegende nun einen Konter aus dem Weißen Haus. "Er leidet an einer schweren Form des Trump-Wahns, der sein Gehirn hat verrotten lassen", sagte Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung. Springsteen hatte kürzlich ein Protestlied als Reaktion auf die tödlichen Schüsse auf zwei US-Bürger im Rahmen der umstrittenen Abschiebungsrazzien in Minneapolis geschrieben.

"Möchtegern-König und seine Schurkenregierung" Den Song sang er dann auch bei seinem Auftritt in der Stadt Ende Jänner. Trump und seine Administration bezeichnete er kürzlich als den "Möchtegern-König und seine Schurkenregierung". Die Einsätze und Razzien sind Teil der rigorosen Abschiebe-Politik der US-Einwanderungsbehörden auf Geheiß von Trumps Regierung. Der Tod der beiden US-Bürger Alex Pretti und Renée Good löste eine große Empörungswelle im ganzen Land aus. Wochenlang wurde in Minneapolis gegen die Razzien gegen Migranten und brutales Durchgreifen bei Demonstrationen protestiert.