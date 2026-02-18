Bruce Springsteen geht auf US-Tour

Nach seinem viel beachteten Protest-Auftritt in Minneapolis kehrt US-Rocklegende Bruce Springsteen für das Auftaktkonzert seiner Nordamerika-Tour in die Stadt im Bundesstaat Minnesota zurück. Die Tournee mit der E Street Band unter dem Titel "The Land of Hopes and Dreams" soll am 31. März beginnen und in der Hauptstadt Washington D.C. enden, wie auf der Internetseite des Künstlers bekanntgegeben wurde - inklusive einer neuen Breitseite gegen US-Präsident Donald Trump.

"Wir werden eure Stadt rocken zur Feier und zur Verteidigung Amerikas, der amerikanischen Demokratie, der amerikanischen Freiheit, unserer Verfassung und unseres heiligen amerikanischen Traums, die alle von unserem Möchtegern-König und seiner Schurkenregierung in Washington D.C. attackiert werden", sagte Springsteen in einem zur Tourankündigung veröffentlichten Video.