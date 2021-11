Weihnachtsdeko im Weißen Haus: Auch die Trumps hängen am Baum

Es weihnachtet wieder im Weißen Haus: In der US-Regierungszentrale ist mit 41 Tannenbäumen, zahlreichen Girlanden, Kränzen und Zehntausenden Lichtern der diesjährige Weihnachtsschmuck vorgestellt worden. Die Dekoration steht in diesem Jahr unter dem Motto „Geschenke, die von Herzen kommen“, wie das Büro von First Lady Jill Biden am Montag mitteilte.

Foto-Schmuck

Sie und Präsident Joe Biden wünschten allen Amerikanern „glückliche, gesunde und fröhliche Feiertage“. „Mögen Geschenke, die von Herzen kommen, unseren Weg nach vorne erleuchten - mit Blick auf ein neues Jahr voller Möglichkeiten“, erklärte die First Lady. Die Weihnachtsdekoration am Gebäude und im Weißen Haus sei innerhalb einer Woche von mehr als 100 Freiwilligen angebracht worden.

Ein besonderer Hingucker ist dieses Jahr der Baumschmuck im State Dining Room. An den Zweigen hängen zwischen Kugeln und Schleifen auch Bilder von früheren US-Präsidenten und First Ladys wie den Obamas, Roosevelts und den Trumps. Ein anderer Baum ist mit hangeschriebenen Dankeskarten und Kinderzeichnungen geschmückt.