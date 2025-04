Wehrpflicht für Frauen? Warum das in Dänemark geht - und in Österreich nicht

"Frauen dienen längst"

Wieso funktioniert in Skandinavien, was in anderen Ländern unvorstellbar scheint? Auch Deutschland diskutiert wegen der Verschiebung der globalen Machtverhältnisse – also der gefährlichen Nähe zwischen Putin und Trump – über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Als Verteidigungsminister Boris Pistorius andeutete, dass da auch Frauen mitgemeint sein könnten, sagten vor allem Feministinnen laut Nein: „Frauen leisten längst Dienst an der Nation“, schrieb Autorin Nele Pollaschek in der Zeit. 15 Monate seien sie im Schnitt in Elternzeit, Väter nicht mal vier. Wenn, müsste man also auch die Männer zum „verpflichtenden Dienst an der Windel“ zwingen.

Damit hat sie einen Punkt. Dass die Gleichberechtigungsfrage in Skandinavien kein Thema war, hat mit der realen Gleichstellung dort zu tun. Kaum eine Firma in Dänemark setzt Meetings nach 16 Uhr an, da müssen die Kinder vom Kindergarten geholt werden; die Betreuung selbst gilt als eine der günstigsten und besten der Welt.