NÖ: Die Elite-Truppe des Bundesheeres hat Nachwuchssorgen

Zu tun gibt es für die Spezialisten, die in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt stationiert sind, jedenfalls genug. Die Spezialkräfte wurden etwa im Jahr 2021 zu einer Evakuierungsoperation nach Afghanistan geschickt, um Österreicher und Afghanen mit österreichischem Aufenthaltstitel aus dem Land am Hindukusch herauszuholen. Als im November 2020 ein Terrorist in Wien mehrere Menschen erschoss, wurden Anti-Terror-Einheiten des Jagdkommandos in Marsch gesetzt und warteten in einer Kaserne in Wien auf Aufträge. Zum Einsatz kamen die Soldaten aber schließlich nicht.