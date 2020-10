Wegen Kosovo: Serbischer Präsident Vučić kritisiert EU

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat scharfe Kritik an der Haltung der EU im Konflikt mit dem Kosovo geübt. Diese biete im Gegenzug für die Anerkennung der früheren serbischen Provinz lediglich einen "leichteren" Weg Richtung EU, das sei "ein großes Nichts", sagte Vučić in einem Interview in der Sonntagsausgabe der "Kleinen Zeitung". Mit Russland und China habe sein Land hingegen "beste Beziehung", dafür schäme er sich auch nicht.

Konkret antwortete Vučić auf die Frage, warum Serbien die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkenne: "Was uns jetzt alle bieten, das ist nichts. Sie sagen uns, stimmt für die Unabhängigkeit des Kosovo, dann wird der Weg Richtung EU leichter sein, das ist ein großes Nichts. Niemand garantiert uns dafür etwa die Mitgliedschaft in der EU", kritisierte das serbische Staatsoberhaupt. "Niemand hat uns im Westen etwas für den Kosovo angeboten, außer unserer Erniedrigung, abgesehen von den USA, die uns Wirtschaftshilfe für die Entwicklung unserer Beziehungen angeboten haben", so Vučić weiter.