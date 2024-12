Was man 2025 braucht, wenn man nach England reisen möchte

Eigentlich stehen die Zeichen derzeit auf Annäherung: Am 9. Dezember nahm Rachel Reeves an einem Treffen der europäischen Finanzminister – eine Premiere seit dem Brexit. Für kommendes Jahr kündigte die englische Regierung sogar einen „Reset“ der anglo-europäischen Beziehungen an. Die Briten streben Erleichterungen bei der Einfuhr von Fleisch- und Milchprodukten an, während Europa jungen Menschen wieder die Möglichkeit geben möchte, zeitweise in Großbritannien zu arbeiten.

Genehmigung für Österreicher

Doch bevor diese Annäherung Früchte trägt, wird das Reisen zwischen Großbritannien und Europa zunächst etwas komplizierter.