Warum Putins beste Agententruppe in Großbritannien operierte

In der Tat taucht der GRU in den vergangenen Jahren vermehrt in den Biografien von Menschen auf, die Russlands Aktionen im Ausland maßgeblich mittrugen: Igor Girkin etwa, Heerführer auf der Krim während der russischen Annexion, später als militärischer Führer in der Ostukraine aktiv und gefürchtet. Heute tourt der Ultranationalist Girkin als besonders scharfer Kritiker Putins durch Russland (der Kremlchef sei zu weich) – und bleibt unbehelligt, was nicht ohne Deckung Mächtiger geht.

Ein anderer Name ist Dmitir Walerjewitsch Utkin, einst Angehöriger der 2. Spezialaufklärungsbrigade des GRU, heute Unternehmer. Er war es, der das private Sicherheitsunternehmen Gruppe Wagner gründete. Die Gruppe Wagner beteiligt sich massiv am russischen Einsatz in Syrien sowie an Aktionen in der Ostukraine – jeweils in enger Abstimmung mit der russischen Armee. Und wie zahlreiche Berichte nahelegen, in besonders enger Abstimmung mit dem GRU. Wie sich die Gruppe Wagner finanziert, ist nicht bekannt.

Glaubt man dem 1978 aus dem GRU nach Großbritannien übergelaufenen Viktor Suworow, so gibt es kein Ausscheiden aus dem GRU in Frieden: Rekruten werde ein Film gezeigt, in dem zu sehen sei, wie ein Deserteur auf eine Liege gefesselt in einen Ofen geschoben und bei lebendigem Leib verbrannt werde.