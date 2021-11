Warum nicht Ny oder Xi statt Omikron?

Die WHO folgt bei der Bezeichnung der neu aufgetauchten Virusvariante weiterhin dem griechischen Alphabet. Die Frage drängt sich aber auf, warum die Buchstaben Ny und Xi übersprungen wurden, die eigentlich vor Omikron drankämen.

Laut deutscher Bild-Zeitung liegt der Verdacht nahe, dass man vor allem mit der Bezeichnung Xi nicht den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping brüskieren wollte.

Die WHO sparte die beiden Bezeichnungen aus guten Gründen aus, zitiert die Bild eine WHO-Sprecherin. Ny weil es dem englischen Wort new (also neu) zu nahe sei und Xi sei ein häufiger Nachname und Beleidigungen von kulturellen, sozialen, nationalen, regionalen, beruflichen oder ethnischen Gruppen sollen tunlichst vermieden werden, erklärt die WHO-Sprecherin laut Bild-Zeitung.