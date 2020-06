Warum Europäer Mitt Romney nicht mögen

Mitt Romney kommt also bei den Europäern nicht so gut an – freundlich ausgedrückt. Aber das kann ihm auch egal sein. Im Gegenteil, die Ablehnung der Europäer könnte ihm bei der amerikanischen Wählerschaft sogar Stimmen bringen.

Romney spart überhaupt mit außenpolitischen Themen auch bei öffentlichen Auftritten, was ihm nicht zuletzt Team Obama vorwirft. Mangelnde außenpolitische Erfahrung attestiert ihm sein Rivale. Für viele Amerikaner aber eben kein Grund ihn nicht zu wählen.

Geäußert hat sich Romney tatsächlich selten. Bekannt sind nur wenige konkrete Standpunkte wie die militärische Unterstützung Israels im Falle eines iranischen Angriffs und die Wiederentdeckung Russlands als eigentliche Bedrohung für die USA.

Team Romney scheint sich im Wahlkampf also bewusst gegen den Schwerpunkt Außenpolitik entschieden zu haben. Spätestens am 16. bzw. am 22. Oktober wird sich Romney aber äußern müssen – dann starten nämlich die TV-Debatten zum Thema Außenpolitik.