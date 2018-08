Warum der Papstbesuch in Dublin nicht nur Begeisterung auslöst

Um den Papst treffen zu können, verschoben Derek und Claire Burke aus dem südwestirischen Cork ihre Hochzeitsreise um einen Monat. Gemeinsam mit 39 anderen frisch verheirateten Paaren werden sie am morgigen Sonntag in der St. Mary’s-Kathedrale in Dublin eine spezielle Segnung von Franziskus erhalten. „Es ist unglaublich. Der Papst ist so eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir mitausgewählt wurden“, freut sich der 27-Jährige auf die Zeremonie. Auch seine Mutter ist euphorisch: „Ich kann mir keinen besseren Start ins Eheleben vorstellen!“

Nicht alle Iren sehen dem zweitägigen Besuch des Papstes in Irland an diesem Wochenende anlässlich des katholischen Weltfamilientreffens so begeistert entgegen. Mary Coll wird Sonntagfrüh von ihrer Heimatstadt Limerick nicht zur Papstmesse in Dublin fahren, sondern in das westirische Tuam. Dort wird sie an einer Gedenkveranstaltung vor einem früheren katholischen Waisenheim teilnehmen, wo 2014 ein Massengrab mit 800 Kinderskeletten entdeckt wurde.

Wie eine spätere Untersuchung ergab, waren viele der Kinder zwischen 1925 und 1975 an Unterernährung und heilbaren Krankheiten gestorben – und nach ihrem Tod von den Nonnen, die das Heim führten, wie Abfall entsorgt worden. „Das ist mein Protest gegen das, was die katholische Kirche in Irland angerichtet hat“, sagt Coll.

Irland galt lange Zeit als katholisches Vorzeigeland Westeuropas. Bis in die 1980er-Jahre gab die Kirche die Moralvorstellungen vor, diktierte Politikern Gesetze und betrieb das Schul- sowie Gesundheitswesen.