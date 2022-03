Warum Aeroflots Vize-Chef einen Abflug macht

Zudem ordnete die EU an, dass Russland keine Passagiermaschinen und Ersatzteile erhalten darf, die Maschinen dĂĽrfen zudem nicht mehr gewartet und versichert werden.

"Den Krieg beenden"

Leasingverträge mit russischen Airlines müssen bis Ende März aufgekündigt werden. Das dürfte Aeroflot und Pobeda, die fast ausschließlich auf Flugzeuge von Airbus und Boeing setzen, hart treffen.

Auch Mitarbeiter der Fluglinie begehren auf: Ein Pilot der staatlichen Pobeda, einer Tochterfirma von Aeroflot, sprach sich am Samstag in einer Lautsprecherdurchsage an Bord eines Fluges nach Antalya gegen den Krieg in der Ukraine aus: „Ich denke, der Krieg mit der Ukraine ist ein Verbrechen. Wir sollten diesen Krieg nicht fortsetzen. Wir sollten ihn sofort beenden“, sagte er.

Am Ende der Durchsage applaudierten die Fluggäste, berichteten Passagiere nach der Landung

Die Leasinggeber drängen

Herausforderungen hat Aeroflot nun zuhauf. Zum einen sind der russischen Nationalairline als Folge der Sanktionen des Westens alle Auslandsziele weggebrochen. Auch bei Russen so beliebte Strandziele wie Antalya, Phuket oder Cancun liegen inzwischen in der Tabuzone, da dort Leasinggeber die Maschinen pfänden könnten.

Inzwischen fliegt Aeroflot nur noch im Inland, wo die Flugpreise künstlich niedrig gehalten werden. Dadurch brechen der Fluggesellschaft Einnahmen in Millionenhöhe weg.

Zugleich muss sich das Management mit den westlichen Leasinggesellschaften herumschlagen, die alles versuchen werden, ihre Jets wieder zu bekommen, wie das die Sanktionen erfordern.