Wann beginnt der Prozess? Heikle Wochen für Israels Premier

Aber schon jetzt ist die Stellung des Angeklagten als Premier einer Übergangsregierung unklar. Formell gilt er bis zur Bildung einer neuen Regierung – auch nach der dritten Wahl Anfang März eine Hängepartie – nicht als Premier und Regierungschef, sondern als Abgeordneter.

Seine besondere Verantwortung im Amt kann zwar berücksichtigt werden, was aber anfechtbar ist. Bis Oktober soll die jetzt beginnende Anklageverlesung dauern. Danach kommt die Vernehmung von 333 Zeugen, was mindestens zwei Jahren in Anspruch nehmen soll.