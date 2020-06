Schulz mit Tränen, Keller ohne Humor

Warum sollen wir uns von Brüssel regieren lassen?", wollte Hanno Settele diesmal wissen – und zwar nicht von den österreichischen Spitzenkandidaten, sondern von zwei Deutschen. Martin Schulz, derzeit Präsident des EU-Parlaments und Nummer eins auf der Wahlliste der Europäischen Sozialdemokraten, und Ska Keller, in der DDR geborene, erst 32 Jahre junge Spitzenfrau der Grünen, nahmen in der ersten Ausgabe der „Wahlfahrt“ in seinem Mercedes aus dem Jahre 1978 Platz.

Sie sind die einzigen beiden Spitzenkandidaten, die neben Settele die EU erklären dürfen - Juncker, Verhofstadt oder Tsipras sind nicht mit von der Partie. Wer weiß, vielleicht bereuen sie es: Denn die Vorlage, die die Kandidaten in der ersten Auflage des Formates abgeliefert haben, ist recht beachtlich.