Hoffnung auf politischen Frühjahrsputz

Noch in letzter Minute vor den Wahlen haben sich mehr als tausend Kandidaten zurückgezogen. Meist aus taktischen Gründen. Denn sowohl das konservative als auch das reformorientierte Lager sind in unzählige Gruppen zersplittert. Wochenlanges Tauziehen war notwendig, um weniger aussichtsreiche Kandidaten davon zu überzeugen, einem anderen aus dem gleichen Lager, der bessere Chancen auf einen Sieg hat, Platz zu machen.

Die Konservativen haben nicht nur die politischen Machtzentralen in der Hand, sie haben auch die entschlosseneren Wähler. In den Moscheen in den Armenvierteln großer Städte wie Teheran fordern konservative Mullahs die Gläubigen persönlich auf, zur Wahl zu gehen und die islamische Republik gegen den zerstörerischen Einfluss des Westens zu verteidigen. Hier wird noch wie immer mit dem "Todfeind USA" Stimmung für die konservativen Hardliner gemacht. Wie fanatisch viele der Anhänger der Konservativen sind, bekam ein Kandidat der Reformer im Westen des Landes zu spüren. Ein aufgebrachter Mob zündete sein Auto an und bedrohte seine Schwester mit dem Messer: "Damit du nie wieder auf die Idee kommst, gegen uns anzutreten."

Die Reformer dagegen kämpfen mit der Apathie vieler Wähler, die sich nach mehr als 25 Jahren islamischem Gottesstaat nicht mehr allzu viel von politischen Reformen versprechen. Sie kümmern sich lieber um die neuen Geschäftsmöglichkeiten nach dem Ende der Sanktionen und um ihr oft ziemlich lockeres und westlich orientiertes Privatleben hinter fest verschlossenen Türen.