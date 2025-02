Neue linke Galionsfigur: Heidi Reichinnek, die Anti-Wagenknecht

Jung, weiblich, urban

35 Prozent der unter 35-jährigen Frauen in Städten wählten die Linke. Kurz vor der Wahl meldete die Partei einen Mitgliederrekord von über 81.000 – knapp zwei Drittel seien Frauen unter 30, so die Partei. Die 36-jährige Spitzenkandidatin scheint vor allem für diese junge, urbane Generation von Frauen Projektionsfläche zu sein: nicht länger zurückhaltend, laut, kämpferisch. Am Handgelenk trägt sie von Fans gebastelte Freundschaftsbändchen à la Taylor Swift; auf dem – linken – Unterarm hat sie die Rosa Luxemburg tätowiert, die marxistische Leitfigur der Linken.