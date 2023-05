Während ESC: Luftalarm in der gesamten Ukraine

Drohnen abgeschossen

Wie die Militärverwaltung von Kiew am Sonntag in der Früh mitteilte, wurden alle russischen Drohnen in Richtung der Hauptstadt abgeschossen. Die Aufklärungsdrohnen seien höchstwahrscheinlich geschickt worden, um die Position der Luftverteidigungsstellungen in Kiew festzustellen, sagte Verwaltungschef Serhij Popko. Marschflugkörper seien keine entdeckt worden.