Merkel wirbt für Verbleib Großbritanniens in EU

Die Queen startet am Dienstag ihren viertägigen Besuch. "Wir freuen uns alle sehr, dass Königin Elizabeth nach Deutschland kommt", sagt Merkel in ihrem Podcast. Die Queen sei eine Zeitzeugin für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien. Die Beziehungen seien heute sehr freundschaftlich, hätten sich aber in den Jahrzehnten der Existenz der Bundesrepublik Deutschland "natürlich auch erst entwickelt". Als Beispiele für die Gemeinsamkeiten nannte die Kanzlerin internationale Einsätze für Frieden, Freiheit und Demokratie, ein Engagement für Klimaschutzabkommen und die Unterstützung freier Handelsbeziehungen "rund um den Globus".

Der britische Premierminister David Cameron war mit dem Versprechen eines EU-Referendums in die Parlamentswahl vom 7. Mai gezogen und daraus als eindeutiger Sieger hervorgegangen. Die Volksabstimmung soll bis Ende 2017 abgehalten werden. Vorher will der britische Regierungschef EU-Reformen im Interesse seines Landes aushandeln. Eine seiner Kernforderungen ist es, den Anspruch von EU-Ausländern auf Sozialleistungen in seinem Land einzuschränken.