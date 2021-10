Von Seipel bis Putin: Wenn starke Männer "zur Seite treten"

ROBERT FICO: Eine Regierungskrise und wochenlange Massenproteste infolge der Ermordung des Journalisten Jan Kuciak bewogen den slowakischen Ministerpräsidenten im März 2018 zum Rücktritt. Der langjährige Premier wollte damit die Regierungsmacht für seine linkspopulistische Partei Smer (Richtung) sichern, was vordergründig auch gelang. Ficos Vertrauter und Stellvertreter Peter Pellegrini wurde neuer Regierungschef. Allerdings ging der Plan des Smer-Chefs, als Parteichef weiter die Fäden ziehen zu können, nicht auf, weil er nach zahlreichen Korruptionsaffären massiv an Legitimität verloren hatte. So trat Pellegrini als Smer-Spitzenkandidat bei der Parlamentswahl im Februar 2020 an. Pellegrini erzielte ein respektables Ergebnis, konnte den Machtwechsel aber nicht verhindern. Nach einem innerparteilichen Machtkampf mit Fico gründete Pellegrini die Partei Hlas (Stimme), die Umfragen zufolge mittlerweile die beliebteste Partei des Landes ist, deutlich vor den konservativen Regierungsparteien und Ficos Smer.