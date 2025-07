So schnell die Aufregung hochgekocht war, so schnell war sie auch wieder vorbei. Der Misstrauensantrag gegen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und ihr gesamtes Team an EU-Kommissaren ist mit einer klaren Mehrheit abgeschmettert worden: 175 Stimmen dafür, aber 360 Stimmen dagegen. 553 von 721 Parlamentariern stimmten ab. Von den österreichischen Europaabgeordneten erklärten im Vorfeld nur die sechs Mandatare der FPÖ, den Misstrauensantrag unterstützen zu wollen.

Der Antrag, den eine Gruppe rechtspopulistischer und rechtsextremer EU-Abgeordneter eingebracht hatte, kam nicht einmal in die Nähe der notwendigen Zweidrittelmehrheit. Von der Leyen war sich ihrer Sache so sicher, dass sie bei der Abstimmung im EU-Parlament in Straßburg Donnerstag-Mittag nicht einmal dabei war. Sie war bereits in Rom bei der Aufbaukonferenz für die Ukraine.