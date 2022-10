Viral: Läuft Putin in diesem Video mit einem Atomkoffer herum?

Die nächste Einschüchterung?

"Business as usual", möchte man meinen. Dennoch fiel ein Detail aus dem Video vielen auf. In Putins Hintergrund ist nämlich ein Mann in Zivil zu sehen, der in der Hand eine Tasche trägt. Nicht wenige glauben, dass es sich dabei um den berüchtigten Atomkoffer handelt. Dieser ist ein Teil des Kasbek-Systems, das aus drei getrennt aufzubewahrenden Koffern bestehen soll. Diese sollen ständig dem russischen Präsidenten, dem Generalstabschef sowie dem Verteidigungsminister zur Verfügung stehen.

Obwohl nicht wirklich bekannt ist, was sich in der Aktentasche des Mannes in Putins Rücken befindet, glauben einige Kommentatoren in sozialen Netzwerken sowie die von der britischen Boulevardzeitung The Sun befragten Analysten, dass es sich um einen weiteren Versuch Putins handelt, den Westen einzuschüchtern. Putin wolle stets daran erinnern, dass er der Mann sei, der seine Finger am "roten Knopf" halte.