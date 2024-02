Viktor Orbán nennt verstorbenen Alexej Nawalny einen "Chauvinisten"

Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orbán hat den jüngst in einem russischen Straflager gestorbenen russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny als "Chauvinisten" bezeichnet. Er kommentierte damit am Montag das Verhalten der Fraktion seiner Partei Fidesz, die ein Gedenken an den Kreml-Kritiker im Parlament in Budapest abgelehnt hatte. Orban pflegt seit langem gute Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.