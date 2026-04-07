Vietnam: Hardliner To Lam wird mächtigster Mann seit Jahren

Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV), To Lam, ist in seiner Heimat zu einem der mächtigsten Männer seit Jahrzehnten aufgestiegen: Die Nationalversammlung wählte den 68-Jährigen am Dienstag zum Staatspräsidenten des südostasiatischen Landes. Damit vereint der Hardliner die Führung von Partei und Staat in einer Person. Das gab es zuvor erst ein einziges Mal und nur für wenige Jahre, als Nguyen Phu Trong von 2018 bis 2021 beide Posten besetzte.

Bereits im Jänner war To Lam beim Parteitag der KPV für weitere fünf Jahre als Generalsekretär bestätigt worden. Der Posten gilt als mächtigstes Amt in dem Einparteienstaat. Er ist damit einer der einflussreichsten Politiker in dem südostasiatischen Land seit dem Gründer des modernen Vietnam, Ho Chi Minh (1890-1969) – der zentralen Figur bei der Befreiung des Landes von den Kolonialmächten.

Seit Jahrzehnten wird Vietnam offiziell von vier Säulen geführt: dem Generalsekretär, dem Präsidenten, dem Ministerpräsidenten und dem Vorsitzenden der Nationalversammlung. Die Vereinigung der Ämter des Parteichefs und des Präsidenten in einer Person erinnert an das chinesische Führungsmodell, in dem Xi Jinping beide Schlüsselpositionen innehat.