Vierter Stich: Großbritannien bietet ab heute "Frühlings-Booster" an

Die hoch ansteckende Virusvariante Omikron lässt auch in Großbritannien die Neuinfektionen in die Höhe schnellen. In England ist derzeit rund jeder 20. Bewohner infiziert, in Schottland jeder 14. Auch die Krankenhauseinweisungen nehmen zu, die Zahl der Intensivpatienten bleibt jedoch niedrig.

Großbritannien zählt insgesamt zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern. Mehr als 163.000 Menschen starben bisher nach einer Infektion mit dem Coronavirus, wie AFP berichtete.