Viele Opfer bei Schießerei in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento

In der Nacht auf Sonntag ist es in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento zu einer Schießerei gekommen. Als in den frühen Morgenstunden die Bars gerade am Zusperren waren, sollen Schüsse gefallen sein. Laut Polizei sind sechs Personen getötet und weitere neun Personen verletzt worden. Näheres ist noch nicht bekannt.

In den sozialen Medien sind Bilder von rennenden Menschen und eintreffenden Ambulanzwägen gepostet worden. Die Einwohner wurden gebeten, die Gegend, die voll Bars und Restaurants ist, zu meiden.