Geld und gewaltiger Druck für Charlie-Hebdo-Team

Mit 2,5 Millionen Exemplaren kam Charlie Hebdo am Mittwoch auf den Markt. Die Nachfrage war groß, aber die Franzosen rissen den Verkäufern die Magazine nicht mehr aus der Hand wie gleich nach dem Anschlag am 7. Jänner mit zwölf Toten. Ein paar Wochen haben die Überlebenden des Satire-Magazin danach pausiert, so weit das möglich war. Sie leben unter Polizeischutz, traumatisiert und mit Drohungen von islamistischen Fanatikern. Erst am Wochenende hatte eine französisch-marokkanische Mitarbeiterin neue Morddrohungen erhalten.