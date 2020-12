"Viel Arbeit": Neue rumänische Regierung soll Krise beenden

Vor Weihnachten sollte es nicht nur in Brüssel - Stichwort Brexit -, sondern auch in Rumänien schnell gehen: Mittwochabend hat das Parlament in Bukarest der bürgerlichen Koalition des designierten Premiers Florin Citu mit breiter Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen.

Das 20-köpfige Kabinett sollte kurz darauf im Beisein von Staatspräsident Klaus Johannis angelobt werden.