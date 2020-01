Video: Ignoriert Prinz Charles hier einfach US-Vize Pence?

Die offizielle Erklärung für den fehlenden Händedruck der beiden: Prinz Charles und Mike Pence hätten schon vor Beginn der Veranstaltung ein "herzliches und freundliches Gespräch" geführt, erklärte das Büro des britischen Thronfolgers. Darum hätten sie sich in dem Saal "nicht noch einmal begrüßt".

Auf dem Video, das vielfach in Online-Netzwerken geteilt wurde, ist zu sehen, wie Charles in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem mehrere Teilnehmer der Gedenkveranstaltung begrüßt. Dann geht der 71-jährige Sohn von Queen Elizabeth II. auf Pence zu und schaut ihn kurz an, gibt dem US-Vizepräsidenten aber nicht die Hand und begrüßt stattdessen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.