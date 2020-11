Vernagelte Läden, Rechtsstreit und Angst vor Gewalt

Etwa 20.000 Rechts-Experten haben die Parteien im ganzen Land engagiert, um bei jeder Möglichkeit einer Wahl-Anfechtung rasch zu-, oder natürlich auch zurückschlagen zu können. Der Großteil dieser Juristen-Einsatztruppen ist in den Swing States im Einsatz, also jenen Bundesstaaten, in denen die Mehrheit für einen der beiden Kandidaten nicht ohnehin feststeht, die also diese Wahl entscheiden.

Eine der knappesten Entscheidungen wird in Pennsylvania erwartet. Nicht umsonst haben Biden, aber vor allem Trump in diesem Industriestaat im Osten der USA in den letzten Tagen Auftritte am laufenden Band absolviert (siehe auch Reportage Seite 9). Vor allem Trump scheint entschlossen, diesen Bundesstaat auf keinen Fall verloren zu geben – egal mit welchen Mitteln.