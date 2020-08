Verletzte: Grüner Kretschmann in schweren Autounfall verwickelt

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, startete am Montag durchaus holprig in seine offizielle Sommer-Tour. Der Grüne kam mit seinem Dienstwagen bei Starkregen auf der Autobahn Richtung Stuttgart ins Schleudern und landete im Graben. Der 72-Jährige blieb laut BILD unverletzt, Regierungssprecher Rudi Hoogvliet sagte zur BILD: "Dem Ministerpräsidenten geht es gut. Er traf später im Staatsministerium in Stuttgart ein."

Doch sein Begleitfahrzeug bremste wegen des Unfalls abrupt ab. Ein nachkommender Wagen krachte in das Fahrzeug, zwei Insassen verletzten sich schwer und mussten per Hubschrauber ins Krankenhaus abtransportiert werden. Auch unter den Begleitern soll zumindest eine Person leicht verletzt worden sein.