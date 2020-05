Verbalattacken bei Kurz-Besuch in Baku

Es war ein kühler Empfang, der Außenminister Sebastian Kurz am Donnerstag in Baku bereitet wurde – und ein trickreicher. Nachdem seine Wagenkolonne längere Zeit in der Innenstadt kreisen musste, kam die Visite im Außenministerium. Bei der Pressekonferenz danach ließ der Gastgeber keine Zweifel, worüber man reden wolle und worüber nicht. Investments und freundliche Beziehungen: Ja. Menschenrechte: Nein. Es war aber gerade Letzteres, das Kurz dezidiert ansprechen wollte.

Aserbaidschan hat rund 100 politische Gefangene. In den vergangenen Wochen waren die Behörden massiv gegen unabhängige Organisationen und Medien vorgegangen. Kurz’ Treffen mit seinem Amtskollegen Mammadjarow fand in äußerst angespannter Atmosphäre statt – die Pressekonferenz artete zu einer Attacke auf den Minister aus.