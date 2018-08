Venezuelas Kampf gegen die Nullen

Trotzdem verschenkte Venezuela den Sprit an seine Bevölkerung, was nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch katastrophale Auswirkungen hat. Künftig sollen die Venezolaner nun für den Sprit bezahlen. Der Streit um die Benzinpreise spülte 1999 Chávez an die Macht. Für Dienstag hat die Opposition nun ihrerseits zu einem Generalstreik aufgerufen. Hinzu kamen Entscheidungen wie die Einführung von „gerechten Preisen“, mit denen die Regierung die Inflation stoppen wollte. Die Preise für die noch in Venezuela hergestellten Produkte wurden so vom Staat festgelegt. „Preisspitzel“ kontrollierten in den Supermärkten die Einhaltung der vorgegebenen Preise, bei Zuwiderhandlungen drohte den Händlern die Verhaftung.

Weil durch die Inflation die Kosten für die Produktion schneller stiegen als die „gerechten Preise“ festgelegt werden konnten, standen die Händler vor dem Ruin. Das Ergebnis ist eine fast vollständig zusammengebrochene Produktion. Lange konnte das Land diesen Makel durch die überschüssigen Öleinnahmen ausgleichen, aber seit der Ölpreis sank, fehlt das Geld für teure Importe von Lebensmitteln und Medikamenten. Dafür blüht der Schwarzmarkt: Für vier Millionen Bolivar kann dort ein Dollar ergattert werden.