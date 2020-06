Wenn Klopapier zum Luxus wird

Gerade diese Subventionierung führt dazu, dass Waren aus Venezuela für den Schwarzmarkt im In- und Ausland interessant sind. In Kolumbien kosten manche Lebensmittel das Vierfache. Der Schmuggel boomt. Schätzungen zufolge landen 40 Prozent der gestützten Produkte in Kolumbien. Begehrt ist auch Benzin, das in Venezuela nur wenige Cent pro Liter kostet. Jeden Tag sollen bis zu 100.000 Fass (je 159 Liter) ins Nachbarland geschmuggelt werden, was lukrativer als Drogenhandel ist. Bezahlt wird oft in US-Dollar – und die lassen sich am Schwarzmarkt in Venezuela für das Zehnfache des offiziellen Kurses wechseln.

Verschärft wird das Problem laut Opposition durch Korruption und schlechte Wirtschaftspolitik. Venezuelas Industrie liegt am Boden, vieles muss importiert werden. Die Öleinnahmen sind wegen des Preisverfalls am Ölmarkt drastisch gesunken, die Staatsschulden steigen, die Inflation beträgt mehr als 60 Prozent. Reiche bunkern ihr Geld im Ausland.

Alle Versuche, den alltäglichen Mangel in den Griff zu bekommen, sind bisher gescheitert. Im Sommer wurden die Grenze zu Kolumbien zwischen 22 und 5 Uhr Früh gesperrt und Exportverbote für Lebensmittel verhängt. In Supermärkten müssen die Kunden beim Zahlen ihre Fingerabdrücke hinterlassen. Das soll verhindern, dass sie über ihren persönlichen Bedarf hinaus Güter hamstern und teuer weiterverkaufen.