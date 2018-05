Venezuela: Urnengang mitten in der Krise

Und wieder schließt eine Fabrik ihre Pforten: Kellogg’s Venezuela, eine Tochterfirma des amerikanischen Cornflakes-Herstellers, verlässt das Land. „Der Verfall der wirtschaftlichen und sozialen Situation im Land hat das Unternehmen gezwungen, seine Produktion zu stoppen und es zu verlassen“, heißt es in einer Erklärung zum Ende der mehr als 50-jährigen Firmenpräsenz der Amerikaner in Maracay, einem Vorort der venezolanischen Hauptstadt Caracas.

Die Flucht von Kellogg’s in dieser Woche ist nur ein weiterer Beleg eines gigantischen Exodus’ vor der Präsidentschaftswahl am Sonntag, bei der sich Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolas Maduro im Amt bestätigen lassen will. Allein ins Nachbarland Kolumbien sind in den vergangenen zwei Jahren rund eine Million tief enttäuschte Venezolaner ausgewandert. Peru und Ecuador melden je eine Viertelmillion venezolanische Flüchtlinge. Dimensionen, die an die Flüchtlingskrise in Europa erinnern.