Wie eine gekaperte Seekuh zu einem politischen Symbol wurde

Von Lara Güven

Dehydriert, röchelnd und mit baumelnden Nabelschnüren, so wurde das Seekuh-Geschwisterpaar Tico und Teco 2014 an der brasilianischen Küste aufgefunden. Die staatlich geförderte Tierschutzorganisation Aquasis nahm die Brüder auf, pflegte sie und bereitete sie auf die eventuelle Auswilderung vor.

Zwar kam Teco der Tod zuvor, doch für Tico bestand Hoffnung. Am 6. Juli 2022 wurde das 2,68 Meter lange Männchen, mit GPS-Tracker ausgestattet, im Atlantik ausgesetzt. Die bevorstehende Reise sollte es zu einem politischen Symbol machen.

Innerhalb von 61 Tagen reiste Tico 5.270 Kilometer, bemerkenswert für ein Tier, das täglich im Schnitt sieben Kilometer schwimmt. Am 5. September 2022 wurde Tico vor der Karibikinsel La Blanquilla von einer Einsatzgruppe venezolanischer Marinesoldaten gefunden. Die Luftwaffe transportierte die inzwischen abgemagerte Seekuh ins Landesinnere. Dort wurde sie in Barquisimeto untergebracht. Dort lebt das Süßwassertier nun in einem Pool innerhalb eines Zoos, was kaum Aquasis Vorstellungen entspricht. Die Organisation fordert Ticos Rückkehr, damit er ein weiteres Mal ausgewildert werden kann.