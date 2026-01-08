Warum der US-Angriff auf Venezuela den Ölpreis wenig kümmerte

Der ungarische Ministerpräsident hat als einer der wenigen europäischen Regierungschefs der US-Intervention in Venezuela doch etwas abzugewinnen: "Zusammen mit Venezuela können die USA 40 bis 50 Prozent der weltweiten Ölreserven kontrollieren, eine Macht, die in der Lage ist, den Energiepreis auf dem Weltmarkt erheblich zu beeinflussen." Viktor Orbán hofft auf (noch) billigeres Rohöl für den Weltmarkt – und auch wenn seine Berechnungen übertrieben sind, der Trend gibt ihm aktuell Recht: Mittwochmittag lag er bei 60,49 US-Dollar für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent. Seit der Entführung von Nicolás Maduro schwankte der Ölpreis zwischen 60 und 61 US-Dollar pro Barrel – was eigentlich dem prognostizierten Minimum-Preis für einen Barrel Rohöl für das heurige Jahr entspricht. Warum ist der Ölpreis gerade derart niedrig?

Hedwig Doloszeski, Geschäftsführerin des Verbandes Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie der WKO, erklärt den den Preis mit dem Überangebot, "das wir im vergangenen Jahr aufgebaut haben". Beobachter rechnen damit, dass das globale Angebot weiter steigt. Und US-Präsident Donald Trump unterstreicht die Prognosen mit seiner Ankündigung, dass bald mehr venezolanisches Öl auf den Markt fließen solle – wiewohl US-Firmen der Ankündigung eher noch widerwillig gegenüberstehen. Politisches Druckmittel Ölpreise entstehen nicht nur Angebot und Nachfrage. Die knappe Ressource wurde stets auch als politisches Druckmittel und Spekulationsobjekt eingesetzt, sanktioniert und löste Kriege aus. Beispiel 1973: Nachdem Saudi-Arabien und Syrien Israel angegriffen haben, drosselten die arabischen OPEC-Staaten die Förderung, der Preis stieg in einem Jahr auf das Vierfache. 2008 – wirtschaftlicher Boom in China und anderen asiatischen Ländern, Spannungen zwischen Europa und dem Iran, Investoren, die während der Krise ihr Geld in Öl anlegten – erzielte ein Barrel Öl den bisherigen Höchstpreis von 150 US-Dollar. Während Corona kam es zu einem Preissturz, 2022 – nach Russlands Angriff auf die Ukraine und den Sanktionen des Westens – stiegen die Preise wieder, pendelten sich ein Jahr später aber wieder ein und sinken (mit zeitweisen Ausreißern) seitdem. Die nach wie vor hohen Produktpreise in Europa erklärt Doloszeski durch Auswirkungen von Produktionsausfällen, Sanktionen und Kosten, die neue Transportwege und Logistik verursacht haben. Kurz vor Weihnachten erreichte der Rohölpreis den tiefsten Stand seit dem Jahr 2021, etwas unter 59 US-Dollar. Grund dafür: Trump drohte mit der Sanktionierung aller Tanker mit venezolanischem Öl, außer jener vom US-Riesen Chevron, und die US-Beschlagnahmung von einigen Tankern.