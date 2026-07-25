„Voreingenommenheit“: Venezuela verlässt Internationalen Strafgerichtshof

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Venezuela hat seinen Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angekündigt. Auf Anweisung der amtierenden Präsidentin Delcy Rodríguez habe Venezuela dem UNO-Generalsekretär António Guterres „seine feste und unwiderrufliche Entscheidung mitgeteilt, (...) den endgültigen Austritt aus dem IStGH einzuleiten“, erklärte der venezolanische Außenminister Félix Plasencia auf der Plattform X.

Die Regierung des südamerikanischen Landes begründete ihren Schritt damit, dass der Gerichtshof in Den Haag die Länder des Globalen Südens benachteilige. „Venezuela ist der Ansicht, dass das Vorgehen des Gerichtshofs auf einer nachweislichen geografischen Voreingenommenheit beruht, die dazu geführt hat, dass sich seine Arbeit unverhältnismäßig stark auf afrikanische und lateinamerikanische Länder konzentriert hat“, heißt es in der Erklärung. Plasencia warf dem Gericht eine „Verfolgung des venezolanischen Volkes“ vor. Die Institution verschärfe Ungleichheiten, die die internationale Justiz eigentlich beseitigen sollte.