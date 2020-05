Informelles Treffen eines ungleichen Paares

Varoufakis’ ungewohnt verhaltener Auftritt dürfte mit den Drohgebärden der anderen Akteure im Schuldendrama zu tun haben. Sogar die sonst geduldige Angela Merkel zeigte sich beim G7-Treffen auf Schloss Elmau deutlich: "Es ist nicht mehr viel Zeit, jeder Tag zählt", sagte die deutsche Kanzlerin. In Brüssel hieß es zuletzt, man habe die "Faxen dicke", wie EU-Parlamentspräsident Martin Schulz zuletzt vollmundig meinte. Und Paris richtete Athen am Montag sogar aus, dass ein " Grexit" – also ein Ausstieg Griechenlands aus der Euro-Zone – kein Drama mehr wäre. Bis Sonntag will Paris eine Lösung sehen. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ließ die Regierung in Athen klar wissen, dass man endlich Vorschläge hören wolle – die geforderte Liste mit Alternativvorschlägen stünde noch immer aus.

Bis zum Ende des Monats muss es zu einer Einigung mit den Geldgebern kommen, denn dann läuft das Hilfsprogramm für das hoch verschuldete Land aus. Blockierte Hilfen von insgesamt 7,2 Milliarden Euro würden dann nicht mehr überwiesen, eine Staatspleite wäre unabwendbar.